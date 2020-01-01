NASDEX (NSDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi NASDEX (NSDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

NASDEX (NSDX) teave NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price. Ametlik veebisait: https://www.nasdex.xyz/ Ostke NSDX kohe!

NASDEX (NSDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage NASDEX (NSDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 119.15K $ 119.15K $ 119.15K Koguvaru: $ 77.09M $ 77.09M $ 77.09M Ringlev varu: $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 483.82K $ 483.82K $ 483.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.908581 $ 0.908581 $ 0.908581 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00550403 $ 0.00550403 $ 0.00550403 Praegune hind: $ 0.0063153 $ 0.0063153 $ 0.0063153 Lisateave NASDEX (NSDX) hinna kohta

NASDEX (NSDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud NASDEX (NSDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NSDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NSDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NSDX tokeni tokenoomikat, avastage NSDX tokeni reaalajas hinda!

NSDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NSDX võiks suunduda? Meie NSDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NSDX tokeni hinna ennustust kohe!

