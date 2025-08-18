Rohkem infot NSDX

NASDEX logo

NASDEX hind (NSDX)

Loendis mitteolevad

1 NSDX/USD reaalajas hind:

$0.00615629
$0.00615629$0.00615629
+1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
NASDEX (NSDX) reaalajas hinnagraafik
NASDEX (NSDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00606153
$ 0.00606153$ 0.00606153
24 h madal
$ 0.00618614
$ 0.00618614$ 0.00618614
24 h kõrge

$ 0.00606153
$ 0.00606153$ 0.00606153

$ 0.00618614
$ 0.00618614$ 0.00618614

$ 0.908581
$ 0.908581$ 0.908581

$ 0.00550403
$ 0.00550403$ 0.00550403

+0.10%

+1.51%

+5.98%

+5.98%

NASDEX (NSDX) reaalajas hind on $0.00615617. Viimase 24 tunni jooksul NSDX kaubeldud madalaim $ 0.00606153 ja kõrgeim $ 0.00618614 näitab aktiivset turu volatiivsust. NSDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.908581 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00550403.

Lüliajalise tootluse osas on NSDX muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +1.51% 24 tunni vältel +5.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NASDEX (NSDX) – turuteave

$ 116.88K
$ 116.88K$ 116.88K

--
----

$ 474.40K
$ 474.40K$ 474.40K

18.99M
18.99M 18.99M

77,058,968.1903914
77,058,968.1903914 77,058,968.1903914

NASDEX praegune turukapitalisatsioon on $ 116.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NSDX ringlev varu on 18.99M, mille koguvaru on 77058968.1903914. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 474.40K.

NASDEX (NSDX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NASDEX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NASDEX ja USD hinnamuutus $ +0.0000543626.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NASDEX ja USD hinnamuutus $ -0.0011726481.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NASDEX ja USD hinnamuutus $ -0.003135817989135482.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.51%
30 päeva$ +0.0000543626+0.88%
60 päeva$ -0.0011726481-19.04%
90 päeva$ -0.003135817989135482-33.74%

Mis on NASDEX (NSDX)

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NASDEX (NSDX) allikas

Ametlik veebisait

NASDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on NASDEX (NSDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NASDEX (NSDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NASDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NASDEX hinna ennustust kohe!

NSDX kohalike valuutade suhtes

NASDEX (NSDX) tokenoomika

NASDEX (NSDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NASDEX (NSDX) kohta

Kui palju on NASDEX (NSDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas NSDX hind USD on 0.00615617 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NSDX/USD hind?
Praegune hind NSDX/USD on $ 0.00615617. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NASDEX turukapitalisatsioon?
NSDX turukapitalisatsioon on $ 116.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NSDX ringlev varu?
NSDX ringlev varu on 18.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSDX (ATH) hind?
NSDX saavutab ATH hinna summas 0.908581 USD.
Mis oli kõigi aegade NSDX madalaim (ATL) hind?
NSDX nägi ATL hinda summas 0.00550403 USD.
Milline on NSDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NSDX kauplemismaht on -- USD.
Kas NSDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
NSDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSDX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.