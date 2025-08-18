Mis on NASDEX (NSDX)

NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NASDEX (NSDX) allikas Ametlik veebisait

NASDEX hinna ennustus (USD)

Kui palju on NASDEX (NSDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NASDEX (NSDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NASDEX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NASDEX hinna ennustust kohe!

NSDX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NASDEX (NSDX) tokenoomika

NASDEX (NSDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NSDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NASDEX (NSDX) kohta Kui palju on NASDEX (NSDX) tänapäeval väärt? Reaalajas NSDX hind USD on 0.00615617 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NSDX/USD hind? $ 0.00615617 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NSDX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NASDEX turukapitalisatsioon? NSDX turukapitalisatsioon on $ 116.88K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NSDX ringlev varu? NSDX ringlev varu on 18.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NSDX (ATH) hind? NSDX saavutab ATH hinna summas 0.908581 USD . Mis oli kõigi aegade NSDX madalaim (ATL) hind? NSDX nägi ATL hinda summas 0.00550403 USD . Milline on NSDX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NSDX kauplemismaht on -- USD . Kas NSDX sel aastal kõrgemale ka suundub? NSDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NSDX hinna ennustust

NASDEX (NSDX) Olulised valdkonna uudised