Nano (XNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nano (XNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nano (XNO) teave Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano. Ametlik veebisait: https://nano.org Ostke XNO kohe!

Nano (XNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nano (XNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 127.95M $ 127.95M $ 127.95M Koguvaru: $ 133.25M $ 133.25M $ 133.25M Ringlev varu: $ 133.25M $ 133.25M $ 133.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 127.95M $ 127.95M $ 127.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 33.69 $ 33.69 $ 33.69 Kõigi aegade madalaim: $ 0.026179 $ 0.026179 $ 0.026179 Praegune hind: $ 0.960247 $ 0.960247 $ 0.960247 Lisateave Nano (XNO) hinna kohta

Nano (XNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nano (XNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XNO tokeni tokenoomikat, avastage XNO tokeni reaalajas hinda!

XNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XNO võiks suunduda? Meie XNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake XNO tokeni hinna ennustust kohe!

