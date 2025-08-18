Nano hind (XNO)
Nano (XNO) reaalajas hind on $0.932045. Viimase 24 tunni jooksul XNO kaubeldud madalaim $ 0.934148 ja kõrgeim $ 0.993753 näitab aktiivset turu volatiivsust. XNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.026179.
Lüliajalise tootluse osas on XNO muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -4.67% 24 tunni vältel -6.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nano praegune turukapitalisatsioon on $ 124.23M -- 24 tunnise kauplemismahuga. XNO ringlev varu on 133.25M, mille koguvaru on 133248290.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.23M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nano ja USD hinnamuutus $ -0.0456946199947702.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nano ja USD hinnamuutus $ -0.0287004616.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nano ja USD hinnamuutus $ +0.0241742647.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nano ja USD hinnamuutus $ -0.0246156853580456.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0456946199947702
|-4.67%
|30 päeva
|$ -0.0287004616
|-3.07%
|60 päeva
|$ +0.0241742647
|+2.59%
|90 päeva
|$ -0.0246156853580456
|-2.57%
Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO. The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies. Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks. Check out CoinBureau for the complete review of Nano.
Nano (XNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.