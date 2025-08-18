Mis on NANI (⌘)

NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps.

Üksuse NANI (⌘) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NANI (⌘) tokenoomika

NANI (⌘) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ⌘ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NANI (⌘) kohta Kui palju on NANI (⌘) tänapäeval väärt? Reaalajas ⌘ hind USD on 0.00448422 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ⌘/USD hind? $ 0.00448422 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ⌘/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NANI turukapitalisatsioon? ⌘ turukapitalisatsioon on $ 2.99M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ⌘ ringlev varu? ⌘ ringlev varu on 666.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ⌘ (ATH) hind? ⌘ saavutab ATH hinna summas 0.103505 USD . Mis oli kõigi aegade ⌘ madalaim (ATL) hind? ⌘ nägi ATL hinda summas 0.00105545 USD . Milline on ⌘ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ⌘ kauplemismaht on -- USD . Kas ⌘ sel aastal kõrgemale ka suundub? ⌘ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ⌘ hinna ennustust

