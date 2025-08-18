Rohkem infot ⌘

NANI logo

NANI hind (⌘)

Loendis mitteolevad

1 ⌘/USD reaalajas hind:

$0.00448422
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
NANI (⌘) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:39:41 (UTC+8)

NANI (⌘) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00444242
24 h madal
$ 0.00469418
24 h kõrge

$ 0.00444242
$ 0.00469418
$ 0.103505
$ 0.00105545
+0.54%

-2.43%

+15.53%

+15.53%

NANI (⌘) reaalajas hind on $0.00448422. Viimase 24 tunni jooksul ⌘ kaubeldud madalaim $ 0.00444242 ja kõrgeim $ 0.00469418 näitab aktiivset turu volatiivsust. ⌘kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.103505 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00105545.

Lüliajalise tootluse osas on ⌘ muutunud +0.54% viimase tunni jooksul, -2.43% 24 tunni vältel +15.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NANI (⌘) – turuteave

$ 2.99M
--
$ 4.48M
666.67M
999,999,999.0
NANI praegune turukapitalisatsioon on $ 2.99M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ⌘ ringlev varu on 666.67M, mille koguvaru on 999999999.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.48M.

NANI (⌘) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NANI ja USD hinnamuutus $ -0.000111882827132094.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NANI ja USD hinnamuutus $ -0.0005345463.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NANI ja USD hinnamuutus $ -0.0000451412.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NANI ja USD hinnamuutus $ -0.004910128024386772.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000111882827132094-2.43%
30 päeva$ -0.0005345463-11.92%
60 päeva$ -0.0000451412-1.00%
90 päeva$ -0.004910128024386772-52.26%

Mis on NANI (⌘)

NANI provides smart contract wallets and open models to simplify and automate your crypto. You can text transactions, get updated onchain analysis, as well as create your own strategies to deploy entirely via chat. NANI also provides open source APIs and paymaster services to help abstract gas and sponsorship from contract interactions. NANI OS combines all these components into user-friendly dapps.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NANI (⌘) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NANI hinna ennustus (USD)

Kui palju on NANI (⌘) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NANI (⌘) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NANI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NANI hinna ennustust kohe!

⌘ kohalike valuutade suhtes

NANI (⌘) tokenoomika

NANI (⌘) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ⌘ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NANI (⌘) kohta

Kui palju on NANI (⌘) tänapäeval väärt?
Reaalajas ⌘ hind USD on 0.00448422 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ⌘/USD hind?
Praegune hind ⌘/USD on $ 0.00448422. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NANI turukapitalisatsioon?
⌘ turukapitalisatsioon on $ 2.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ⌘ ringlev varu?
⌘ ringlev varu on 666.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ⌘ (ATH) hind?
⌘ saavutab ATH hinna summas 0.103505 USD.
Mis oli kõigi aegade ⌘ madalaim (ATL) hind?
⌘ nägi ATL hinda summas 0.00105545 USD.
Milline on ⌘ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ⌘ kauplemismaht on -- USD.
Kas ⌘ sel aastal kõrgemale ka suundub?
⌘ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ⌘ hinna ennustust.
