MooMoo Token (MOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MooMoo Token (MOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

MooMoo Token (MOO) teave MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem. Ametlik veebisait: https://cowsgonemad.io/ Valge raamat: https://cowsgonemad.io/docs/v1.6.6%20Cows%20Gone%20Mad%20Whitepaper%202024.pdf

MooMoo Token (MOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MooMoo Token (MOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 732.25K $ 732.25K $ 732.25K Koguvaru: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M Ringlev varu: $ 811.99M $ 811.99M $ 811.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 732.25K $ 732.25K $ 732.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00457964 $ 0.00457964 $ 0.00457964 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00032083 $ 0.00032083 $ 0.00032083 Praegune hind: $ 0.00090483 $ 0.00090483 $ 0.00090483 Lisateave MooMoo Token (MOO) hinna kohta

MooMoo Token (MOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MooMoo Token (MOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOO tokeni tokenoomikat, avastage MOO tokeni reaalajas hinda!

MOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOO võiks suunduda? Meie MOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOO tokeni hinna ennustust kohe!

