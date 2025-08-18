Rohkem infot MOO

MooMoo Token logo

MooMoo Token hind (MOO)

Loendis mitteolevad

1 MOO/USD reaalajas hind:

$0.00092701
-8.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
MooMoo Token (MOO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:59:38 (UTC+8)

MooMoo Token (MOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00092417
24 h madal
$ 0.00103131
24 h kõrge

$ 0.00092417
$ 0.00103131
$ 0.00457964
$ 0.00032083
-1.29%

-9.21%

-19.12%

-19.12%

MooMoo Token (MOO) reaalajas hind on $0.00092135. Viimase 24 tunni jooksul MOO kaubeldud madalaim $ 0.00092417 ja kõrgeim $ 0.00103131 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00457964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00032083.

Lüliajalise tootluse osas on MOO muutunud -1.29% viimase tunni jooksul, -9.21% 24 tunni vältel -19.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MooMoo Token (MOO) – turuteave

$ 752.63K
--
$ 752.63K
811.99M
811,994,914.3038094
MooMoo Token praegune turukapitalisatsioon on $ 752.63K. MOO ringlev varu on 811.99M, mille koguvaru on 811994914.3038094. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 752.63K.

MooMoo Token (MOO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MooMoo Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MooMoo Token ja USD hinnamuutus $ -0.0002997347.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MooMoo Token ja USD hinnamuutus $ -0.0000489395.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MooMoo Token ja USD hinnamuutus $ -0.000520617665408508.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.21%
30 päeva$ -0.0002997347-32.53%
60 päeva$ -0.0000489395-5.31%
90 päeva$ -0.000520617665408508-36.10%

Mis on MooMoo Token (MOO)

MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MooMoo Token (MOO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MooMoo Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on MooMoo Token (MOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MooMoo Token (MOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MooMoo Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MooMoo Token hinna ennustust kohe!

MOO kohalike valuutade suhtes

MooMoo Token (MOO) tokenoomika

MooMoo Token (MOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MooMoo Token (MOO) kohta

Kui palju on MooMoo Token (MOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOO hind USD on 0.00092135 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOO/USD hind?
Praegune hind MOO/USD on $ 0.00092135. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MooMoo Token turukapitalisatsioon?
MOO turukapitalisatsioon on $ 752.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOO ringlev varu?
MOO ringlev varu on 811.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOO (ATH) hind?
MOO saavutab ATH hinna summas 0.00457964 USD.
Mis oli kõigi aegade MOO madalaim (ATL) hind?
MOO nägi ATL hinda summas 0.00032083 USD.
Milline on MOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOO kauplemismaht on -- USD.
Kas MOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.