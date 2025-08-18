Mis on MooMoo Token (MOO)

MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.

Üksuse MooMoo Token (MOO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

MooMoo Token (MOO) tokenoomika

MooMoo Token (MOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MooMoo Token (MOO) kohta Kui palju on MooMoo Token (MOO) tänapäeval väärt? Reaalajas MOO hind USD on 0.00092135 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOO/USD hind? $ 0.00092135 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MooMoo Token turukapitalisatsioon? MOO turukapitalisatsioon on $ 752.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOO ringlev varu? MOO ringlev varu on 811.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOO (ATH) hind? MOO saavutab ATH hinna summas 0.00457964 USD . Mis oli kõigi aegade MOO madalaim (ATL) hind? MOO nägi ATL hinda summas 0.00032083 USD . Milline on MOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOO kauplemismaht on -- USD . Kas MOO sel aastal kõrgemale ka suundub? MOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOO hinna ennustust

