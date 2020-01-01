Monkey (MONKEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monkey (MONKEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monkey (MONKEY) teave MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again. Ametlik veebisait: https://www.monkeysol.space/ Valge raamat: https://monkey-8.gitbook.io/monkey-whitepaper Ostke MONKEY kohe!

Monkey (MONKEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monkey (MONKEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 147.31K $ 147.31K $ 147.31K Koguvaru: $ 318.69T $ 318.69T $ 318.69T Ringlev varu: $ 318.69T $ 318.69T $ 318.69T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147.31K $ 147.31K $ 147.31K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Monkey (MONKEY) hinna kohta

Monkey (MONKEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monkey (MONKEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEY tokeni tokenoomikat, avastage MONKEY tokeni reaalajas hinda!

MONKEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKEY võiks suunduda? Meie MONKEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKEY tokeni hinna ennustust kohe!

