Rohkem infot MONKEY

MONKEY Hinnainfo

MONKEY Valge raamat

MONKEY Ametlik veebisait

MONKEY Tokenoomika

MONKEY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Monkey logo

Monkey hind (MONKEY)

Loendis mitteolevad

1 MONKEY/USD reaalajas hind:

--
----
+0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Monkey (MONKEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:21:34 (UTC+8)

Monkey (MONKEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+0.89%

-9.93%

-9.93%

Monkey (MONKEY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MONKEY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONKEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MONKEY muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, +0.89% 24 tunni vältel -9.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monkey (MONKEY) – turuteave

$ 154.20K
$ 154.20K$ 154.20K

--
----

$ 154.20K
$ 154.20K$ 154.20K

320.76T
320.76T 320.76T

320,755,118,924,547.1
320,755,118,924,547.1 320,755,118,924,547.1

Monkey praegune turukapitalisatsioon on $ 154.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONKEY ringlev varu on 320.76T, mille koguvaru on 320755118924547.1. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 154.20K.

Monkey (MONKEY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monkey ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.89%
30 päeva$ 0-15.57%
60 päeva$ 0-22.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Monkey (MONKEY)

MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Monkey (MONKEY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Monkey hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monkey (MONKEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monkey (MONKEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monkey nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monkey hinna ennustust kohe!

MONKEY kohalike valuutade suhtes

Monkey (MONKEY) tokenoomika

Monkey (MONKEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONKEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monkey (MONKEY) kohta

Kui palju on Monkey (MONKEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONKEY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONKEY/USD hind?
Praegune hind MONKEY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monkey turukapitalisatsioon?
MONKEY turukapitalisatsioon on $ 154.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONKEY ringlev varu?
MONKEY ringlev varu on 320.76T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONKEY (ATH) hind?
MONKEY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MONKEY madalaim (ATL) hind?
MONKEY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MONKEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONKEY kauplemismaht on -- USD.
Kas MONKEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONKEY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:21:34 (UTC+8)

Monkey (MONKEY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.