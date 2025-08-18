Mis on Monkey (MONKEY)

MONKEY is tired of watching everyone lose money in projects made by scam developers every day, there are always the same names: PEPE, FROG, PEPE 2.0, SHIB 2.0, FROG 2.0, ELONPEPE, ELONDOGE, ElonAssFlokiMoon Inu. PEPE , FROGS and INU tokens have had their day. Now, it's time for $MONKEY, the most recognizable meme in the world and a symbol of humanity, to take his reign as the king of memes.Monkey is here to make crypto great again.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Monkey (MONKEY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monkey (MONKEY) kohta Kui palju on Monkey (MONKEY) tänapäeval väärt? Reaalajas MONKEY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONKEY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONKEY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Monkey turukapitalisatsioon? MONKEY turukapitalisatsioon on $ 154.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONKEY ringlev varu? MONKEY ringlev varu on 320.76T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONKEY (ATH) hind? MONKEY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MONKEY madalaim (ATL) hind? MONKEY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MONKEY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONKEY kauplemismaht on -- USD . Kas MONKEY sel aastal kõrgemale ka suundub? MONKEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONKEY hinna ennustust

