SentraNet (SENT) teave $SENT is the utility and reward token of SentraNet — a decentralized security protocol for Web3. It powers threat detection, community defense incentives, and on-chain governance, all with zero buy/sell tax and full transparency. Ametlik veebisait: https://sentranet.org/ Valge raamat: https://docs.sentranet.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6a88C702D7644e8d04c7a380f06Fc6AC9625d3a3 Ostke SENT kohe!

SentraNet (SENT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SentraNet (SENT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 100.00K $ 100.00K $ 100.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.6535 $ 0.6535 $ 0.6535 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Lisateave SentraNet (SENT) hinna kohta

SentraNet (SENT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SentraNet (SENT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SENT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SENT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SENT tokeni tokenoomikat, avastage SENT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SENT Kas olete huvitatud SentraNet (SENT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SENT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SENT MEXC-ist osta!

SentraNet (SENT) hinna ajalugu SENT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SENT hinna ajalugu kohe!

SENT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SENT võiks suunduda? Meie SENT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SENT tokeni hinna ennustust kohe!

