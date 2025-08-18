Mis on MNet Continuum (NUUM)

MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.

Üksuse MNet Continuum (NUUM) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MNet Continuum (NUUM) kohta Kui palju on MNet Continuum (NUUM) tänapäeval väärt? Reaalajas NUUM hind USD on 0.00160504 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NUUM/USD hind? $ 0.00160504 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NUUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MNet Continuum turukapitalisatsioon? NUUM turukapitalisatsioon on $ 212.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NUUM ringlev varu? NUUM ringlev varu on 132.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NUUM (ATH) hind? NUUM saavutab ATH hinna summas 0.603414 USD . Mis oli kõigi aegade NUUM madalaim (ATL) hind? NUUM nägi ATL hinda summas 0.00110042 USD . Milline on NUUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NUUM kauplemismaht on -- USD . Kas NUUM sel aastal kõrgemale ka suundub? NUUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NUUM hinna ennustust

