MNet Continuum hind (NUUM)
-0.29%
-6.39%
-1.34%
-1.34%
MNet Continuum (NUUM) reaalajas hind on $0.00160504. Viimase 24 tunni jooksul NUUM kaubeldud madalaim $ 0.001604 ja kõrgeim $ 0.00175722 näitab aktiivset turu volatiivsust. NUUMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.603414 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00110042.
Lüliajalise tootluse osas on NUUM muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -6.39% 24 tunni vältel -1.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MNet Continuum praegune turukapitalisatsioon on $ 212.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NUUM ringlev varu on 132.42M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.61M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MNet Continuum ja USD hinnamuutus $ -0.000109577745608615.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MNet Continuum ja USD hinnamuutus $ +0.0000280639.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MNet Continuum ja USD hinnamuutus $ +0.0004207779.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MNet Continuum ja USD hinnamuutus $ -0.0015855233126384694.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000109577745608615
|-6.39%
|30 päeva
|$ +0.0000280639
|+1.75%
|60 päeva
|$ +0.0004207779
|+26.22%
|90 päeva
|$ -0.0015855233126384694
|-49.69%
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
