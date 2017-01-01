MixMarvel (MIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MixMarvel (MIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MixMarvel (MIX) teave Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers. Ametlik veebisait: https://www.mixmarvel.com/ Ostke MIX kohe!

MixMarvel (MIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MixMarvel (MIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.75M $ 6.75M $ 6.75M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.146095 $ 0.146095 $ 0.146095 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000299 $ 0.000299 $ 0.000299 Praegune hind: $ 0.00069309 $ 0.00069309 $ 0.00069309 Lisateave MixMarvel (MIX) hinna kohta

MixMarvel (MIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MixMarvel (MIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIX tokeni tokenoomikat, avastage MIX tokeni reaalajas hinda!

