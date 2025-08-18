Mis on MixMarvel (MIX)

Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.

Üksuse MixMarvel (MIX) allikas Ametlik veebisait

MixMarvel (MIX) tokenoomika

MixMarvel (MIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MixMarvel (MIX) kohta Kui palju on MixMarvel (MIX) tänapäeval väärt? Reaalajas MIX hind USD on 0.00101243 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MIX/USD hind? $ 0.00101243 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MIX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MixMarvel turukapitalisatsioon? MIX turukapitalisatsioon on $ 9.83M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MIX ringlev varu? MIX ringlev varu on 9.71B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIX (ATH) hind? MIX saavutab ATH hinna summas 0.146095 USD . Mis oli kõigi aegade MIX madalaim (ATL) hind? MIX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MIX kauplemismaht on -- USD . Kas MIX sel aastal kõrgemale ka suundub? MIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIX hinna ennustust

