Mithrandir Token (MITHR) reaalajas hind on $0.00647583. Viimase 24 tunni jooksul MITHR kaubeldud madalaim $ 0.00646492 ja kõrgeim $ 0.00668063 näitab aktiivset turu volatiivsust. MITHRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00747245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00294158.
Lüliajalise tootluse osas on MITHR muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -3.05% 24 tunni vältel +17.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mithrandir Token praegune turukapitalisatsioon on $ 180.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MITHR ringlev varu on 27.78M, mille koguvaru on 420000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.74M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ -0.000204306718850116.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ +0.0007330782.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ +0.0036131207.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000204306718850116
|-3.05%
|30 päeva
|$ +0.0007330782
|+11.32%
|60 päeva
|$ +0.0036131207
|+55.79%
|90 päeva
|$ 0
|--
The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.
Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MITHR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
