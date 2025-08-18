Rohkem infot MITHR

MITHR Hinnainfo

MITHR Valge raamat

MITHR Ametlik veebisait

MITHR Tokenoomika

MITHR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mithrandir Token logo

Mithrandir Token hind (MITHR)

Loendis mitteolevad

1 MITHR/USD reaalajas hind:

$0.00651347
$0.00651347$0.00651347
-2.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mithrandir Token (MITHR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:20:45 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00646492
$ 0.00646492$ 0.00646492
24 h madal
$ 0.00668063
$ 0.00668063$ 0.00668063
24 h kõrge

$ 0.00646492
$ 0.00646492$ 0.00646492

$ 0.00668063
$ 0.00668063$ 0.00668063

$ 0.00747245
$ 0.00747245$ 0.00747245

$ 0.00294158
$ 0.00294158$ 0.00294158

-1.05%

-3.05%

+17.24%

+17.24%

Mithrandir Token (MITHR) reaalajas hind on $0.00647583. Viimase 24 tunni jooksul MITHR kaubeldud madalaim $ 0.00646492 ja kõrgeim $ 0.00668063 näitab aktiivset turu volatiivsust. MITHRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00747245 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00294158.

Lüliajalise tootluse osas on MITHR muutunud -1.05% viimase tunni jooksul, -3.05% 24 tunni vältel +17.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mithrandir Token (MITHR) – turuteave

$ 180.91K
$ 180.91K$ 180.91K

--
----

$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M

27.78M
27.78M 27.78M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Mithrandir Token praegune turukapitalisatsioon on $ 180.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MITHR ringlev varu on 27.78M, mille koguvaru on 420000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.74M.

Mithrandir Token (MITHR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ -0.000204306718850116.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ +0.0007330782.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ +0.0036131207.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mithrandir Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000204306718850116-3.05%
30 päeva$ +0.0007330782+11.32%
60 päeva$ +0.0036131207+55.79%
90 päeva$ 0--

Mis on Mithrandir Token (MITHR)

The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mithrandir Token (MITHR) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mithrandir Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mithrandir Token (MITHR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mithrandir Token (MITHR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mithrandir Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mithrandir Token hinna ennustust kohe!

MITHR kohalike valuutade suhtes

Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika

Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MITHR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mithrandir Token (MITHR) kohta

Kui palju on Mithrandir Token (MITHR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MITHR hind USD on 0.00647583 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MITHR/USD hind?
Praegune hind MITHR/USD on $ 0.00647583. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mithrandir Token turukapitalisatsioon?
MITHR turukapitalisatsioon on $ 180.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MITHR ringlev varu?
MITHR ringlev varu on 27.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MITHR (ATH) hind?
MITHR saavutab ATH hinna summas 0.00747245 USD.
Mis oli kõigi aegade MITHR madalaim (ATL) hind?
MITHR nägi ATL hinda summas 0.00294158 USD.
Milline on MITHR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MITHR kauplemismaht on -- USD.
Kas MITHR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MITHR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MITHR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:20:45 (UTC+8)

Mithrandir Token (MITHR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.