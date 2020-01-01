Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mithrandir Token (MITHR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mithrandir Token (MITHR) teave The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Ametlik veebisait: https://www.mithr.io/ Valge raamat: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Ostke MITHR kohe!

Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mithrandir Token (MITHR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 167.17K $ 167.17K $ 167.17K Koguvaru: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ringlev varu: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.53M $ 2.53M $ 2.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Praegune hind: $ 0.00601855 $ 0.00601855 $ 0.00601855 Lisateave Mithrandir Token (MITHR) hinna kohta

Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mithrandir Token (MITHR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MITHR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MITHR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MITHR tokeni tokenoomikat, avastage MITHR tokeni reaalajas hinda!

MITHR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MITHR võiks suunduda? Meie MITHR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MITHR tokeni hinna ennustust kohe!

