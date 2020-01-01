Micro3 (MIRO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Micro3 (MIRO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Micro3 (MIRO) teave Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain Ametlik veebisait: https://micro3.io/ Ostke MIRO kohe!

Micro3 (MIRO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Micro3 (MIRO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 628.73K $ 628.73K $ 628.73K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 30.30M $ 30.30M $ 30.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.23M $ 6.23M $ 6.23M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02925122 $ 0.02925122 $ 0.02925122 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01848034 $ 0.01848034 $ 0.01848034 Praegune hind: $ 0.0207501 $ 0.0207501 $ 0.0207501 Lisateave Micro3 (MIRO) hinna kohta

Micro3 (MIRO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Micro3 (MIRO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIRO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIRO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIRO tokeni tokenoomikat, avastage MIRO tokeni reaalajas hinda!

MIRO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIRO võiks suunduda? Meie MIRO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIRO tokeni hinna ennustust kohe!

