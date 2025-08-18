Rohkem infot MIRO

MIRO Hinnainfo

MIRO Ametlik veebisait

MIRO Tokenoomika

MIRO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Micro3 logo

Micro3 hind (MIRO)

Loendis mitteolevad

1 MIRO/USD reaalajas hind:

$0.02253404
$0.02253404$0.02253404
-3.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Micro3 (MIRO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:58:43 (UTC+8)

Micro3 (MIRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02128804
$ 0.02128804$ 0.02128804
24 h madal
$ 0.02396193
$ 0.02396193$ 0.02396193
24 h kõrge

$ 0.02128804
$ 0.02128804$ 0.02128804

$ 0.02396193
$ 0.02396193$ 0.02396193

$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122

$ 0.01848034
$ 0.01848034$ 0.01848034

+0.49%

-3.74%

+9.98%

+9.98%

Micro3 (MIRO) reaalajas hind on $0.02250965. Viimase 24 tunni jooksul MIRO kaubeldud madalaim $ 0.02128804 ja kõrgeim $ 0.02396193 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02925122 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01848034.

Lüliajalise tootluse osas on MIRO muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -3.74% 24 tunni vältel +9.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Micro3 (MIRO) – turuteave

$ 682.03K
$ 682.03K$ 682.03K

--
----

$ 6.75M
$ 6.75M$ 6.75M

30.30M
30.30M 30.30M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Micro3 praegune turukapitalisatsioon on $ 682.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIRO ringlev varu on 30.30M, mille koguvaru on 300000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.75M.

Micro3 (MIRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Micro3 ja USD hinnamuutus $ -0.00087622565930386.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Micro3 ja USD hinnamuutus $ -0.0004241966.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Micro3 ja USD hinnamuutus $ -0.0003619124.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Micro3 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00087622565930386-3.74%
30 päeva$ -0.0004241966-1.88%
60 päeva$ -0.0003619124-1.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Micro3 (MIRO) allikas

Ametlik veebisait

Micro3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Micro3 (MIRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Micro3 (MIRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Micro3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Micro3 hinna ennustust kohe!

MIRO kohalike valuutade suhtes

Micro3 (MIRO) tokenoomika

Micro3 (MIRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Micro3 (MIRO) kohta

Kui palju on Micro3 (MIRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIRO hind USD on 0.02250965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIRO/USD hind?
Praegune hind MIRO/USD on $ 0.02250965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Micro3 turukapitalisatsioon?
MIRO turukapitalisatsioon on $ 682.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIRO ringlev varu?
MIRO ringlev varu on 30.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIRO (ATH) hind?
MIRO saavutab ATH hinna summas 0.02925122 USD.
Mis oli kõigi aegade MIRO madalaim (ATL) hind?
MIRO nägi ATL hinda summas 0.01848034 USD.
Milline on MIRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIRO kauplemismaht on -- USD.
Kas MIRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIRO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:58:43 (UTC+8)

Micro3 (MIRO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.