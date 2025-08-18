Mis on MetFi (METFI)

Üksuse MetFi (METFI) allikas Ametlik veebisait

MetFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetFi (METFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetFi (METFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetFi hinna ennustust kohe!

METFI kohalike valuutade suhtes

MetFi (METFI) tokenoomika

MetFi (METFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetFi (METFI) kohta Kui palju on MetFi (METFI) tänapäeval väärt? Reaalajas METFI hind USD on 0.178521 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune METFI/USD hind? $ 0.178521 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind METFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MetFi turukapitalisatsioon? METFI turukapitalisatsioon on $ 38.88M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on METFI ringlev varu? METFI ringlev varu on 217.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim METFI (ATH) hind? METFI saavutab ATH hinna summas 5.7 USD . Mis oli kõigi aegade METFI madalaim (ATL) hind? METFI nägi ATL hinda summas 0.132417 USD . Milline on METFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine METFI kauplemismaht on -- USD . Kas METFI sel aastal kõrgemale ka suundub? METFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METFI hinna ennustust

MetFi (METFI) Olulised valdkonna uudised