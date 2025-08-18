Meta USD hind (MUSD)
-0.15%
-0.04%
+0.03%
+0.03%
Meta USD (MUSD) reaalajas hind on $0.998477. Viimase 24 tunni jooksul MUSD kaubeldud madalaim $ 0.996519 ja kõrgeim $ 1.002 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.086 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MUSD muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Meta USD praegune turukapitalisatsioon on $ 4.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MUSD ringlev varu on 4.46M, mille koguvaru on 4460083.745074931. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.45M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Meta USD ja USD hinnamuutus $ -0.0004632266134037.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Meta USD ja USD hinnamuutus $ -0.0008710713.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Meta USD ja USD hinnamuutus $ -0.0003220088.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Meta USD ja USD hinnamuutus $ +0.0007383950187639.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0004632266134037
|-0.04%
|30 päeva
|$ -0.0008710713
|-0.08%
|60 päeva
|$ -0.0003220088
|-0.03%
|90 päeva
|$ +0.0007383950187639
|+0.07%
METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.