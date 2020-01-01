Meta USD (MUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meta USD (MUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meta USD (MUSD) teave METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH. Ametlik veebisait: https://mstable.io/ Valge raamat: https://docs.mstable.io/ Ostke MUSD kohe!

Meta USD (MUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meta USD (MUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Koguvaru: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Ringlev varu: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.71M $ 4.71M $ 4.71M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00096541 $ 0.00096541 $ 0.00096541 Praegune hind: $ 0.996441 $ 0.996441 $ 0.996441 Lisateave Meta USD (MUSD) hinna kohta

Meta USD (MUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meta USD (MUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUSD tokeni tokenoomikat, avastage MUSD tokeni reaalajas hinda!

