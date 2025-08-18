Mis on Memeerkat (MKAT)

Launched in 26/11/2024 by a global team of developers, Memeerkat (MKAT) is a community-driven meme token inspired by the resilience and cooperative spirit of meerkats. The project aims to combine the engaging nature of meme culture with practical utility within the cryptocurrency ecosystem. Memeerkat is built on the TON Blockchain, leveraging its efficiency, scalability, and low transaction costs to offer a seamless user experience. Memeerkat's core vision is to foster a fun, inclusive community that supports decentralized initiatives while driving real-world applications for MKAT. At its heart, the project seeks to balance humor and utility, creating a token that is not only entertaining but also valuable for its holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Memeerkat (MKAT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Memeerkat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memeerkat (MKAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memeerkat (MKAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memeerkat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memeerkat hinna ennustust kohe!

MKAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Memeerkat (MKAT) tokenoomika

Memeerkat (MKAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MKAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memeerkat (MKAT) kohta Kui palju on Memeerkat (MKAT) tänapäeval väärt? Reaalajas MKAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MKAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MKAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Memeerkat turukapitalisatsioon? MKAT turukapitalisatsioon on $ 21.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MKAT ringlev varu? MKAT ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MKAT (ATH) hind? MKAT saavutab ATH hinna summas 0.00640077 USD . Mis oli kõigi aegade MKAT madalaim (ATL) hind? MKAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MKAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MKAT kauplemismaht on -- USD . Kas MKAT sel aastal kõrgemale ka suundub? MKAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MKAT hinna ennustust

Memeerkat (MKAT) Olulised valdkonna uudised