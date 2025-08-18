Mellow Man hind (MELLOW)
-1.10%
-8.69%
-7.46%
-7.46%
Mellow Man (MELLOW) reaalajas hind on $0.00609319. Viimase 24 tunni jooksul MELLOW kaubeldud madalaim $ 0.00608426 ja kõrgeim $ 0.00722125 näitab aktiivset turu volatiivsust. MELLOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.227692 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00537357.
Lüliajalise tootluse osas on MELLOW muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -8.69% 24 tunni vältel -7.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mellow Man praegune turukapitalisatsioon on $ 421.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MELLOW ringlev varu on 69.42M, mille koguvaru on 69420000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 421.23K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Mellow Man ja USD hinnamuutus $ -0.000580041179157318.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mellow Man ja USD hinnamuutus $ -0.0031945181.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mellow Man ja USD hinnamuutus $ -0.0029197518.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mellow Man ja USD hinnamuutus $ -0.01647067313979391.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000580041179157318
|-8.69%
|30 päeva
|$ -0.0031945181
|-52.42%
|60 päeva
|$ -0.0029197518
|-47.91%
|90 päeva
|$ -0.01647067313979391
|-72.99%
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Mellow Man (MELLOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mellow Man (MELLOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mellow Man nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Mellow Man hinna ennustust kohe!
Mellow Man (MELLOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MELLOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.