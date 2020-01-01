Mellow Man (MELLOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mellow Man (MELLOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mellow Man (MELLOW) teave Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. Ametlik veebisait: https://www.furiesmellow0x69.com/ Ostke MELLOW kohe!

Mellow Man (MELLOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mellow Man (MELLOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 394.93K $ 394.93K $ 394.93K Koguvaru: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Ringlev varu: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 394.93K $ 394.93K $ 394.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.227692 $ 0.227692 $ 0.227692 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00537357 $ 0.00537357 $ 0.00537357 Praegune hind: $ 0.0056865 $ 0.0056865 $ 0.0056865 Lisateave Mellow Man (MELLOW) hinna kohta

Mellow Man (MELLOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mellow Man (MELLOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MELLOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MELLOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MELLOW tokeni tokenoomikat, avastage MELLOW tokeni reaalajas hinda!

MELLOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MELLOW võiks suunduda? Meie MELLOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MELLOW tokeni hinna ennustust kohe!

