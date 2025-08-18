Rohkem infot MEDIA

MEDIA Hinnainfo

MEDIA Ametlik veebisait

MEDIA Tokenoomika

MEDIA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Media Network logo

Media Network hind (MEDIA)

Loendis mitteolevad

1 MEDIA/USD reaalajas hind:

$0.900103
$0.900103$0.900103
-0.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Media Network (MEDIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:40:36 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.892894
$ 0.892894$ 0.892894
24 h madal
$ 0.916927
$ 0.916927$ 0.916927
24 h kõrge

$ 0.892894
$ 0.892894$ 0.892894

$ 0.916927
$ 0.916927$ 0.916927

$ 312.25
$ 312.25$ 312.25

$ 0.135377
$ 0.135377$ 0.135377

+0.01%

-0.87%

+30.77%

+30.77%

Media Network (MEDIA) reaalajas hind on $0.900103. Viimase 24 tunni jooksul MEDIA kaubeldud madalaim $ 0.892894 ja kõrgeim $ 0.916927 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEDIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 312.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.135377.

Lüliajalise tootluse osas on MEDIA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.87% 24 tunni vältel +30.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Media Network (MEDIA) – turuteave

$ 225.03K
$ 225.03K$ 225.03K

--
----

$ 782.50K
$ 782.50K$ 782.50K

250.00K
250.00K 250.00K

869,343.0
869,343.0 869,343.0

Media Network praegune turukapitalisatsioon on $ 225.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MEDIA ringlev varu on 250.00K, mille koguvaru on 869343.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 782.50K.

Media Network (MEDIA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Media Network ja USD hinnamuutus $ -0.007947127539231.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Media Network ja USD hinnamuutus $ +1.9841892134.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Media Network ja USD hinnamuutus $ +0.6165422017.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Media Network ja USD hinnamuutus $ +0.239662258660606.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.007947127539231-0.87%
30 päeva$ +1.9841892134+220.44%
60 päeva$ +0.6165422017+68.50%
90 päeva$ +0.239662258660606+36.29%

Mis on Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Media Network (MEDIA) allikas

Ametlik veebisait

Media Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Media Network (MEDIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Media Network (MEDIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Media Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Media Network hinna ennustust kohe!

MEDIA kohalike valuutade suhtes

Media Network (MEDIA) tokenoomika

Media Network (MEDIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEDIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Media Network (MEDIA) kohta

Kui palju on Media Network (MEDIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEDIA hind USD on 0.900103 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEDIA/USD hind?
Praegune hind MEDIA/USD on $ 0.900103. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Media Network turukapitalisatsioon?
MEDIA turukapitalisatsioon on $ 225.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEDIA ringlev varu?
MEDIA ringlev varu on 250.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEDIA (ATH) hind?
MEDIA saavutab ATH hinna summas 312.25 USD.
Mis oli kõigi aegade MEDIA madalaim (ATL) hind?
MEDIA nägi ATL hinda summas 0.135377 USD.
Milline on MEDIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEDIA kauplemismaht on -- USD.
Kas MEDIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEDIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEDIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:40:36 (UTC+8)

Media Network (MEDIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.