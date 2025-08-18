Mis on Media Network (MEDIA)

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers’ centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana’s Blockchain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Media Network (MEDIA) allikas Ametlik veebisait

Media Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Media Network (MEDIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Media Network (MEDIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Media Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Media Network hinna ennustust kohe!

MEDIA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Media Network (MEDIA) tokenoomika

Media Network (MEDIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEDIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Media Network (MEDIA) kohta Kui palju on Media Network (MEDIA) tänapäeval väärt? Reaalajas MEDIA hind USD on 0.900103 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MEDIA/USD hind? $ 0.900103 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MEDIA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Media Network turukapitalisatsioon? MEDIA turukapitalisatsioon on $ 225.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MEDIA ringlev varu? MEDIA ringlev varu on 250.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEDIA (ATH) hind? MEDIA saavutab ATH hinna summas 312.25 USD . Mis oli kõigi aegade MEDIA madalaim (ATL) hind? MEDIA nägi ATL hinda summas 0.135377 USD . Milline on MEDIA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MEDIA kauplemismaht on -- USD . Kas MEDIA sel aastal kõrgemale ka suundub? MEDIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEDIA hinna ennustust

Media Network (MEDIA) Olulised valdkonna uudised