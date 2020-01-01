Media Network (MEDIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Media Network (MEDIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Media Network (MEDIA) teave Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers' centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana's Blockchain. Ametlik veebisait: https://media.network/

Media Network (MEDIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Media Network (MEDIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 220.54K $ 220.54K $ 220.54K Koguvaru: $ 869.34K $ 869.34K $ 869.34K Ringlev varu: $ 250.00K $ 250.00K $ 250.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 766.89K $ 766.89K $ 766.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 312.25 $ 312.25 $ 312.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.135377 $ 0.135377 $ 0.135377 Praegune hind: $ 0.882067 $ 0.882067 $ 0.882067 Lisateave Media Network (MEDIA) hinna kohta

Media Network (MEDIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Media Network (MEDIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEDIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEDIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEDIA tokeni tokenoomikat, avastage MEDIA tokeni reaalajas hinda!

MEDIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEDIA võiks suunduda? Meie MEDIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEDIA tokeni hinna ennustust kohe!

