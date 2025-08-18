Mis on Marutaro (MARU)

Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed’s charm and the internet’s fascination with wholesome, meme-worthy animal content.

Üksuse Marutaro (MARU) allikas Ametlik veebisait

Marutaro (MARU) tokenoomika

Marutaro (MARU) tokenoomika

Marutaro (MARU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marutaro (MARU) kohta Kui palju on Marutaro (MARU) tänapäeval väärt? Reaalajas MARU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MARU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MARU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Marutaro turukapitalisatsioon? MARU turukapitalisatsioon on $ 229.04K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MARU ringlev varu? MARU ringlev varu on 420.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MARU (ATH) hind? MARU saavutab ATH hinna summas 0.00334656 USD . Mis oli kõigi aegade MARU madalaim (ATL) hind? MARU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MARU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MARU kauplemismaht on -- USD . Kas MARU sel aastal kõrgemale ka suundub? MARU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MARU hinna ennustust

