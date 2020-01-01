Marutaro (MARU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Marutaro (MARU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Marutaro (MARU) teave Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed's charm and the internet's fascination with wholesome, meme-worthy animal content. Ametlik veebisait: https://marueth.xyz/

Marutaro (MARU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Marutaro (MARU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 194.44K $ 194.44K $ 194.44K Koguvaru: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Ringlev varu: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 194.44K $ 194.44K $ 194.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00334656 $ 0.00334656 $ 0.00334656 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00046219 $ 0.00046219 $ 0.00046219 Lisateave Marutaro (MARU) hinna kohta

Marutaro (MARU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Marutaro (MARU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MARU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MARU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MARU tokeni tokenoomikat, avastage MARU tokeni reaalajas hinda!

MARU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MARU võiks suunduda? Meie MARU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MARU tokeni hinna ennustust kohe!

