LUV logo

LUV hind (LUV)

Loendis mitteolevad

1 LUV/USD reaalajas hind:

--
----
-4.20%1D
USD
LUV (LUV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:09:51 (UTC+8)

LUV (LUV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001799
$ 0.00001799$ 0.00001799
24 h madal
$ 0.0000195
$ 0.0000195$ 0.0000195
24 h kõrge

$ 0.00001799
$ 0.00001799$ 0.00001799

$ 0.0000195
$ 0.0000195$ 0.0000195

$ 0.00023506
$ 0.00023506$ 0.00023506

$ 0.00000854
$ 0.00000854$ 0.00000854

+1.41%

-4.27%

-0.74%

-0.74%

LUV (LUV) reaalajas hind on $0.00001833. Viimase 24 tunni jooksul LUV kaubeldud madalaim $ 0.00001799 ja kõrgeim $ 0.0000195 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00023506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000854.

Lüliajalise tootluse osas on LUV muutunud +1.41% viimase tunni jooksul, -4.27% 24 tunni vältel -0.74% viimase 7 päeva jooksul.

LUV (LUV) – turuteave

$ 16.88K
$ 16.88K$ 16.88K

--
----

$ 16.88K
$ 16.88K$ 16.88K

926.15M
926.15M 926.15M

926,154,696.784897
926,154,696.784897 926,154,696.784897

LUV praegune turukapitalisatsioon on $ 16.88K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUV ringlev varu on 926.15M, mille koguvaru on 926154696.784897. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.88K.

LUV (LUV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse LUV ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse LUV ja USD hinnamuutus $ -0.0000010717.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse LUV ja USD hinnamuutus $ -0.0000051146.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse LUV ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.27%
30 päeva$ -0.0000010717-5.84%
60 päeva$ -0.0000051146-27.90%
90 päeva$ 0--

Mis on LUV (LUV)

LUV aims to introduce a culture of positivity within the often-volatile cryptocurrency space by promoting love, empathy, and goodwill. The project aspires to build a strong community of individuals who believe in the value of positive energy as a tool for transformation, both within the crypto world and beyond. LUV employs the efficiency and low-cost transactions of Solana to facilitate seamless interactions between its users. The token is intended for a variety of use cases, including peer-to-peer transfers, tipping, and engagement incentives within crypto communities, with an overarching goal to spread love and goodwill across the internet.

Üksuse LUV (LUV) allikas

Ametlik veebisait

LUV hinna ennustus (USD)

Kui palju on LUV (LUV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LUV (LUV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LUV nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LUV hinna ennustust kohe!

LUV kohalike valuutade suhtes

LUV (LUV) tokenoomika

LUV (LUV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LUV (LUV) kohta

Kui palju on LUV (LUV) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUV hind USD on 0.00001833 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUV/USD hind?
Praegune hind LUV/USD on $ 0.00001833. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LUV turukapitalisatsioon?
LUV turukapitalisatsioon on $ 16.88K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUV ringlev varu?
LUV ringlev varu on 926.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUV (ATH) hind?
LUV saavutab ATH hinna summas 0.00023506 USD.
Mis oli kõigi aegade LUV madalaim (ATL) hind?
LUV nägi ATL hinda summas 0.00000854 USD.
Milline on LUV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUV kauplemismaht on -- USD.
Kas LUV sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUV hinna ennustust.
