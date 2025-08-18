loner hind (LONER)
+1.03%
-6.01%
-12.45%
-12.45%
loner (LONER) reaalajas hind on $0.00005081. Viimase 24 tunni jooksul LONER kaubeldud madalaim $ 0.00004983 ja kõrgeim $ 0.00005484 näitab aktiivset turu volatiivsust. LONERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00541336 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002373.
Lüliajalise tootluse osas on LONER muutunud +1.03% viimase tunni jooksul, -6.01% 24 tunni vältel -12.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
loner praegune turukapitalisatsioon on $ 50.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LONER ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.74K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse loner ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse loner ja USD hinnamuutus $ +0.0000265302.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse loner ja USD hinnamuutus $ +0.0000230095.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse loner ja USD hinnamuutus $ -0.00000010101120307246.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.01%
|30 päeva
|$ +0.0000265302
|+52.21%
|60 päeva
|$ +0.0000230095
|+45.29%
|90 päeva
|$ -0.00000010101120307246
|-0.19%
LONER is a meme token centered around a peaceful, guitar-playing frog character that resonates with introvert culture and solitary moments. The project's core theme revolves around "need peace" and celebrates chosen solitude rather than forced isolation. Through minimalist art and relatable meme content, LONER captures universal experiences of seeking quiet spaces and finding comfort in alone time. The token's identity is built on simple, non-confrontational visuals that feature the frog character in various peaceful settings - from late-night coffee runs to quiet reading nooks. This creates a unique position in the meme token space by focusing on calm, introspective moments rather than high-energy or aggressive themes. LONER's community approach emphasizes authentic engagement over hype, bringing together individuals who relate to introvert experiences. The project has developed a successful meme format that combines gentle humor with universal situations like avoiding social interactions, finding peaceful spots, and embracing solo activities. The project's visual content strategy includes simple sketched backgrounds, peaceful locations, and solo moments that resonate with the community. Content themes range from everyday scenarios like mobile-ordering coffee to avoid small talk, to more existential moments like finding peace in solitude. This approach has proven successful by tapping into shared experiences while maintaining a unique, peaceful identity that sets LONER apart in the meme token landscape. LONER ironically brings loners together through shared experiences and relatable content, creating a community that understands and celebrates the value of chosen solitude. The token has established itself by maintaining consistent peaceful vibes while delivering content that connects with both casual introverts and dedicated solitude seekers.
