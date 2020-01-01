LOAFCAT (LOAFCAT) tokenoomika
LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun!
We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet).
A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come!
LOAFCAT (LOAFCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage LOAFCAT (LOAFCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
LOAFCAT (LOAFCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
LOAFCAT (LOAFCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate LOAFCAT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
LOAFCAT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate LOAFCAT tokeni tokenoomikat, avastage LOAFCAT tokeni reaalajas hinda!
LOAFCAT – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu LOAFCAT võiks suunduda? Meie LOAFCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
