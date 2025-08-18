Mis on Legend ($LEGEND)

The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club.

Legend ($LEGEND) tokenoomika

Legend ($LEGEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $LEGEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Legend ($LEGEND) kohta Kui palju on Legend ($LEGEND) tänapäeval väärt? Reaalajas $LEGEND hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $LEGEND/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $LEGEND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Legend turukapitalisatsioon? $LEGEND turukapitalisatsioon on $ 246.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $LEGEND ringlev varu? $LEGEND ringlev varu on 650.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $LEGEND (ATH) hind? $LEGEND saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $LEGEND madalaim (ATL) hind? $LEGEND nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $LEGEND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $LEGEND kauplemismaht on -- USD . Kas $LEGEND sel aastal kõrgemale ka suundub? $LEGEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $LEGEND hinna ennustust

