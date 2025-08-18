Rohkem infot $LEGEND

Legend hind ($LEGEND)

Loendis mitteolevad

1 $LEGEND/USD reaalajas hind:

$0.00037888
$0.00037888
-8.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Legend ($LEGEND) reaalajas hinnagraafik
Legend ($LEGEND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.17%

-8.01%

+26.04%

+26.04%

Legend ($LEGEND) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $LEGEND kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $LEGENDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $LEGEND muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -8.01% 24 tunni vältel +26.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Legend ($LEGEND) – turuteave

$ 246.27K
$ 246.27K

--
--

$ 378.88K
$ 378.88K

650.00M
650.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Legend praegune turukapitalisatsioon on $ 246.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $LEGEND ringlev varu on 650.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 378.88K.

Legend ($LEGEND) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Legend ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Legend ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Legend ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Legend ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.01%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Legend ($LEGEND)

The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Legend ($LEGEND) allikas

Ametlik veebisait

Legend hinna ennustus (USD)

Kui palju on Legend ($LEGEND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Legend ($LEGEND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Legend nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Legend hinna ennustust kohe!

$LEGEND kohalike valuutade suhtes

Legend ($LEGEND) tokenoomika

Legend ($LEGEND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $LEGEND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Legend ($LEGEND) kohta

Kui palju on Legend ($LEGEND) tänapäeval väärt?
Reaalajas $LEGEND hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $LEGEND/USD hind?
Praegune hind $LEGEND/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Legend turukapitalisatsioon?
$LEGEND turukapitalisatsioon on $ 246.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $LEGEND ringlev varu?
$LEGEND ringlev varu on 650.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $LEGEND (ATH) hind?
$LEGEND saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $LEGEND madalaim (ATL) hind?
$LEGEND nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $LEGEND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $LEGEND kauplemismaht on -- USD.
Kas $LEGEND sel aastal kõrgemale ka suundub?
$LEGEND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $LEGEND hinna ennustust.
