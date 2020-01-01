Legend ($LEGEND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Legend ($LEGEND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Legend ($LEGEND) teave The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club. Ametlik veebisait: https://wearelegend.ai/ Ostke $LEGEND kohe!

Legend ($LEGEND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Legend ($LEGEND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 266.39K $ 266.39K $ 266.39K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 409.84K $ 409.84K $ 409.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00040984 $ 0.00040984 $ 0.00040984 Lisateave Legend ($LEGEND) hinna kohta

Legend ($LEGEND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Legend ($LEGEND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $LEGEND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $LEGEND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $LEGEND tokeni tokenoomikat, avastage $LEGEND tokeni reaalajas hinda!

$LEGEND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $LEGEND võiks suunduda? Meie $LEGEND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $LEGEND tokeni hinna ennustust kohe!

