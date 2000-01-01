Kolytics (KOLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kolytics (KOLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kolytics (KOLT) teave Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 "calls" to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Ametlik veebisait: https://kolytics.pro Valge raamat: https://kolytics.gitbook.io

Kolytics (KOLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kolytics (KOLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 499.16K $ 499.16K $ 499.16K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 623.95K $ 623.95K $ 623.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.241981 $ 0.241981 $ 0.241981 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0220526 $ 0.0220526 $ 0.0220526 Praegune hind: $ 0.062315 $ 0.062315 $ 0.062315 Lisateave Kolytics (KOLT) hinna kohta

Kolytics (KOLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kolytics (KOLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOLT tokeni tokenoomikat, avastage KOLT tokeni reaalajas hinda!

KOLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOLT võiks suunduda? Meie KOLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

