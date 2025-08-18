Mis on Kolytics (KOLT)

Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.

Üksuse Kolytics (KOLT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Kolytics (KOLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kolytics (KOLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Kolytics (KOLT) tokenoomika

Kolytics (KOLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kolytics (KOLT) kohta Kui palju on Kolytics (KOLT) tänapäeval väärt? Reaalajas KOLT hind USD on 0.065612 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOLT/USD hind? $ 0.065612 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOLT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kolytics turukapitalisatsioon? KOLT turukapitalisatsioon on $ 526.05K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOLT ringlev varu? KOLT ringlev varu on 8.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOLT (ATH) hind? KOLT saavutab ATH hinna summas 0.241981 USD . Mis oli kõigi aegade KOLT madalaim (ATL) hind? KOLT nägi ATL hinda summas 0.0220526 USD . Milline on KOLT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOLT kauplemismaht on -- USD . Kas KOLT sel aastal kõrgemale ka suundub? KOLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOLT hinna ennustust

