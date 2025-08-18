Mis on KOGE (KOGE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KOGE (KOGE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

KOGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on KOGE (KOGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KOGE (KOGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KOGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KOGE hinna ennustust kohe!

KOGE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KOGE (KOGE) tokenoomika

KOGE (KOGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOGE (KOGE) kohta Kui palju on KOGE (KOGE) tänapäeval väärt? Reaalajas KOGE hind USD on 48.05 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOGE/USD hind? $ 48.05 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KOGE turukapitalisatsioon? KOGE turukapitalisatsioon on $ 162.43M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOGE ringlev varu? KOGE ringlev varu on 3.38M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOGE (ATH) hind? KOGE saavutab ATH hinna summas 76.94 USD . Mis oli kõigi aegade KOGE madalaim (ATL) hind? KOGE nägi ATL hinda summas 1.19 USD . Milline on KOGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOGE kauplemismaht on -- USD . Kas KOGE sel aastal kõrgemale ka suundub? KOGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOGE hinna ennustust

KOGE (KOGE) Olulised valdkonna uudised