Mis on KOBAN (KOBAN)

What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

Üksuse KOBAN (KOBAN) allikas Ametlik veebisait

KOBAN kohalike valuutade suhtes

KOBAN (KOBAN) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KOBAN (KOBAN) kohta Kui palju on KOBAN (KOBAN) tänapäeval väärt? Reaalajas KOBAN hind USD on 0.00304751 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KOBAN/USD hind? $ 0.00304751 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KOBAN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KOBAN turukapitalisatsioon? KOBAN turukapitalisatsioon on $ 1.84M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KOBAN ringlev varu? KOBAN ringlev varu on 614.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOBAN (ATH) hind? KOBAN saavutab ATH hinna summas 0.02602948 USD . Mis oli kõigi aegade KOBAN madalaim (ATL) hind? KOBAN nägi ATL hinda summas 0.00156869 USD . Milline on KOBAN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KOBAN kauplemismaht on -- USD . Kas KOBAN sel aastal kõrgemale ka suundub? KOBAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOBAN hinna ennustust

