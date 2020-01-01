KNOW (KNOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KNOW (KNOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KNOW (KNOW) teave The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights. Ametlik veebisait: https://theknowe.rs/

KNOW (KNOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KNOW (KNOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 78.12K Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.12K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0040759 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00078118

KNOW (KNOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KNOW (KNOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KNOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KNOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KNOW tokeni tokenoomikat, avastage KNOW tokeni reaalajas hinda!

KNOW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KNOW võiks suunduda? Meie KNOW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

