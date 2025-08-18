Rohkem infot KNOW

KNOW logo

KNOW hind (KNOW)

Loendis mitteolevad

1 KNOW/USD reaalajas hind:

$0.00082118
$0.00082118$0.00082118
-5.30%1D
mexc
USD
KNOW (KNOW) reaalajas hinnagraafik
KNOW (KNOW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0040759
$ 0.0040759$ 0.0040759

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-5.37%

+2.75%

+2.75%

KNOW (KNOW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul KNOW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. KNOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0040759 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on KNOW muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -5.37% 24 tunni vältel +2.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KNOW (KNOW) – turuteave

$ 82.11K
$ 82.11K$ 82.11K

--
----

$ 82.11K
$ 82.11K$ 82.11K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

KNOW praegune turukapitalisatsioon on $ 82.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. KNOW ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.11K.

KNOW (KNOW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse KNOW ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse KNOW ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse KNOW ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse KNOW ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.37%
30 päeva$ 0-36.35%
60 päeva$ 0-65.09%
90 päeva$ 0--

Mis on KNOW (KNOW)

The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights.

Üksuse KNOW (KNOW) allikas

Ametlik veebisait

KNOW hinna ennustus (USD)

Kui palju on KNOW (KNOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KNOW (KNOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KNOW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KNOW hinna ennustust kohe!

KNOW kohalike valuutade suhtes

KNOW (KNOW) tokenoomika

KNOW (KNOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KNOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KNOW (KNOW) kohta

Kui palju on KNOW (KNOW) tänapäeval väärt?
Reaalajas KNOW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KNOW/USD hind?
Praegune hind KNOW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KNOW turukapitalisatsioon?
KNOW turukapitalisatsioon on $ 82.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KNOW ringlev varu?
KNOW ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KNOW (ATH) hind?
KNOW saavutab ATH hinna summas 0.0040759 USD.
Mis oli kõigi aegade KNOW madalaim (ATL) hind?
KNOW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on KNOW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KNOW kauplemismaht on -- USD.
Kas KNOW sel aastal kõrgemale ka suundub?
KNOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KNOW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.