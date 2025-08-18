Mis on Kensei (KENSEI)

$KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together.

Üksuse Kensei (KENSEI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kensei (KENSEI) tokenoomika

Kensei (KENSEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KENSEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kensei (KENSEI) kohta Kui palju on Kensei (KENSEI) tänapäeval väärt? Reaalajas KENSEI hind USD on 0.00001902 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KENSEI/USD hind? $ 0.00001902 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KENSEI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Kensei turukapitalisatsioon? KENSEI turukapitalisatsioon on $ 857.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KENSEI ringlev varu? KENSEI ringlev varu on 45.11B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KENSEI (ATH) hind? KENSEI saavutab ATH hinna summas 0.00002065 USD . Mis oli kõigi aegade KENSEI madalaim (ATL) hind? KENSEI nägi ATL hinda summas 0.00000428 USD . Milline on KENSEI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KENSEI kauplemismaht on -- USD . Kas KENSEI sel aastal kõrgemale ka suundub? KENSEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KENSEI hinna ennustust

