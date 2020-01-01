Kensei (KENSEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kensei (KENSEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kensei (KENSEI) teave $KENSEI is a community-driven meme token born from the passion and dedication of original Shido holders. Rooted in the principles of Honor and Precision, $KENSEI represents a united force working toward the continued growth of the Shido ecosystem. Honor: A steadfast commitment to the community’s shared vision. Precision: Focused, purposeful action toward a singular objective. More than just a meme token, $KENSEI embodies the spirit of a collective on the “Sword Path” — a journey defined by strength, loyalty, and unwavering purpose. It’s a symbol of determination and unity, driven by a growing community of modern-day warriors ready to shape the future together. Ametlik veebisait: https://kenseishido.xyz Valge raamat: https://github.com/kenseishido/docs/blob/main/KENSEI_WHITEPAPERV3.pdf Ostke KENSEI kohe!

Kensei (KENSEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kensei (KENSEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 789.44K $ 789.44K $ 789.44K Koguvaru: $ 45.11B $ 45.11B $ 45.11B Ringlev varu: $ 45.11B $ 45.11B $ 45.11B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 789.44K $ 789.44K $ 789.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Kensei (KENSEI) hinna kohta

Kensei (KENSEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kensei (KENSEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KENSEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KENSEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KENSEI tokeni tokenoomikat, avastage KENSEI tokeni reaalajas hinda!

KENSEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KENSEI võiks suunduda? Meie KENSEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KENSEI tokeni hinna ennustust kohe!

