Karbo (KRB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Karbo (KRB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Karbo (KRB) teave Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology. Ametlik veebisait: https://karbo.io/ Ostke KRB kohe!

Karbo (KRB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Karbo (KRB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 272.65K $ 272.65K $ 272.65K Koguvaru: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Ringlev varu: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 272.66K $ 272.66K $ 272.66K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00661346 $ 0.00661346 $ 0.00661346 Praegune hind: $ 0.02698578 $ 0.02698578 $ 0.02698578 Lisateave Karbo (KRB) hinna kohta

Karbo (KRB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Karbo (KRB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRB tokeni tokenoomikat, avastage KRB tokeni reaalajas hinda!

KRB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRB võiks suunduda? Meie KRB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRB tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu

