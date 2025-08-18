Mis on Karbo (KRB)

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

Karbo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Karbo (KRB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karbo (KRB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Karbo (KRB) tokenoomika

Karbo (KRB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Karbo (KRB) tänapäeval väärt? Reaalajas KRB hind USD on 0.02698578 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KRB/USD hind? $ 0.02698578 . Milline on Karbo turukapitalisatsioon? KRB turukapitalisatsioon on $ 272.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KRB ringlev varu? KRB ringlev varu on 10.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KRB (ATH) hind? KRB saavutab ATH hinna summas 1.46 USD . Mis oli kõigi aegade KRB madalaim (ATL) hind? KRB nägi ATL hinda summas 0.00661346 USD . Milline on KRB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KRB kauplemismaht on -- USD .

