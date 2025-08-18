Mis on KALM (KALM)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse KALM (KALM) allikas Ametlik veebisait

KALM hinna ennustus (USD)

Kui palju on KALM (KALM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KALM (KALM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KALM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KALM hinna ennustust kohe!

KALM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

KALM (KALM) tokenoomika

KALM (KALM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KALM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KALM (KALM) kohta Kui palju on KALM (KALM) tänapäeval väärt? Reaalajas KALM hind USD on 0.00196273 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KALM/USD hind? $ 0.00196273 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KALM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on KALM turukapitalisatsioon? KALM turukapitalisatsioon on $ 16.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KALM ringlev varu? KALM ringlev varu on 8.54M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KALM (ATH) hind? KALM saavutab ATH hinna summas 4.52 USD . Mis oli kõigi aegade KALM madalaim (ATL) hind? KALM nägi ATL hinda summas 0.0013591 USD . Milline on KALM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KALM kauplemismaht on -- USD . Kas KALM sel aastal kõrgemale ka suundub? KALM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KALM hinna ennustust

KALM (KALM) Olulised valdkonna uudised