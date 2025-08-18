Rohkem infot JURIS

Juris Protocol hind (JURIS)

1 JURIS/USD reaalajas hind:

--
----
-5.60%1D
Juris Protocol (JURIS) reaalajas hinnagraafik
Juris Protocol (JURIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903
24 h madal
$ 0.00000969
$ 0.00000969$ 0.00000969
24 h kõrge

$ 0.00000903
$ 0.00000903$ 0.00000903

$ 0.00000969
$ 0.00000969$ 0.00000969

$ 0.00001314
$ 0.00001314$ 0.00001314

$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269

-0.08%

-5.75%

-9.91%

-9.91%

Juris Protocol (JURIS) reaalajas hind on $0.00000909. Viimase 24 tunni jooksul JURIS kaubeldud madalaim $ 0.00000903 ja kõrgeim $ 0.00000969 näitab aktiivset turu volatiivsust. JURISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00001314 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000269.

Lüliajalise tootluse osas on JURIS muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -5.75% 24 tunni vältel -9.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Juris Protocol (JURIS) – turuteave

$ 3.53M
$ 3.53M$ 3.53M

--
----

$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M

387.82B
387.82B 387.82B

999,472,983,862.44
999,472,983,862.44 999,472,983,862.44

Juris Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 3.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JURIS ringlev varu on 387.82B, mille koguvaru on 999472983862.44. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.09M.

Juris Protocol (JURIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Juris Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Juris Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000013399.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Juris Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0000046115.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Juris Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.000004100175504524014.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.75%
30 päeva$ -0.0000013399-14.74%
60 päeva$ +0.0000046115+50.73%
90 päeva$ +0.000004100175504524014+82.17%

Mis on Juris Protocol (JURIS)

Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Juris Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Juris Protocol (JURIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Juris Protocol (JURIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Juris Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Juris Protocol hinna ennustust kohe!

JURIS kohalike valuutade suhtes

Juris Protocol (JURIS) tokenoomika

Juris Protocol (JURIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JURIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juris Protocol (JURIS) kohta

Kui palju on Juris Protocol (JURIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas JURIS hind USD on 0.00000909 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JURIS/USD hind?
Praegune hind JURIS/USD on $ 0.00000909. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Juris Protocol turukapitalisatsioon?
JURIS turukapitalisatsioon on $ 3.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JURIS ringlev varu?
JURIS ringlev varu on 387.82B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JURIS (ATH) hind?
JURIS saavutab ATH hinna summas 0.00001314 USD.
Mis oli kõigi aegade JURIS madalaim (ATL) hind?
JURIS nägi ATL hinda summas 0.00000269 USD.
Milline on JURIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JURIS kauplemismaht on -- USD.
Kas JURIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
JURIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JURIS hinna ennustust.
