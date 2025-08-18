Mis on Juris Protocol (JURIS)

Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Juris Protocol (JURIS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Juris Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Juris Protocol (JURIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Juris Protocol (JURIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Juris Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Juris Protocol hinna ennustust kohe!

JURIS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Juris Protocol (JURIS) tokenoomika

Juris Protocol (JURIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JURIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Juris Protocol (JURIS) kohta Kui palju on Juris Protocol (JURIS) tänapäeval väärt? Reaalajas JURIS hind USD on 0.00000909 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JURIS/USD hind? $ 0.00000909 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JURIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Juris Protocol turukapitalisatsioon? JURIS turukapitalisatsioon on $ 3.53M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JURIS ringlev varu? JURIS ringlev varu on 387.82B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JURIS (ATH) hind? JURIS saavutab ATH hinna summas 0.00001314 USD . Mis oli kõigi aegade JURIS madalaim (ATL) hind? JURIS nägi ATL hinda summas 0.00000269 USD . Milline on JURIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JURIS kauplemismaht on -- USD . Kas JURIS sel aastal kõrgemale ka suundub? JURIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JURIS hinna ennustust

Juris Protocol (JURIS) Olulised valdkonna uudised