JUJU hind (JUJU)

1 JUJU/USD reaalajas hind:

--
----
-7.20%1D
USD
JUJU (JUJU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:50:37 (UTC+8)

JUJU (JUJU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119818
$ 0.00119818$ 0.00119818

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-7.23%

+4.20%

+4.20%

JUJU (JUJU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JUJU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUJUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00119818 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JUJU muutunud -0.55% viimase tunni jooksul, -7.23% 24 tunni vältel +4.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JUJU (JUJU) – turuteave

$ 20.27K
$ 20.27K$ 20.27K

--
----

$ 20.27K
$ 20.27K$ 20.27K

999.55M
999.55M 999.55M

999,545,358.873066
999,545,358.873066 999,545,358.873066

JUJU praegune turukapitalisatsioon on $ 20.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JUJU ringlev varu on 999.55M, mille koguvaru on 999545358.873066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.27K.

JUJU (JUJU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JUJU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JUJU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JUJU ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JUJU ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.23%
30 päeva$ 0-7.10%
60 päeva$ 0+11.56%
90 päeva$ 0--

Mis on JUJU (JUJU)

JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.

Üksuse JUJU (JUJU) allikas

Ametlik veebisait

JUJU hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUJU (JUJU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUJU (JUJU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUJU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JUJU hinna ennustust kohe!

JUJU kohalike valuutade suhtes

JUJU (JUJU) tokenoomika

JUJU (JUJU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUJU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUJU (JUJU) kohta

Kui palju on JUJU (JUJU) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUJU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUJU/USD hind?
Praegune hind JUJU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JUJU turukapitalisatsioon?
JUJU turukapitalisatsioon on $ 20.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUJU ringlev varu?
JUJU ringlev varu on 999.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUJU (ATH) hind?
JUJU saavutab ATH hinna summas 0.00119818 USD.
Mis oli kõigi aegade JUJU madalaim (ATL) hind?
JUJU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JUJU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUJU kauplemismaht on -- USD.
Kas JUJU sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUJU hinna ennustust.
JUJU (JUJU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.