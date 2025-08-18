Mis on JUJU (JUJU)

JUJU is a fresh and never seen before meme character on the Solana Blockchain. It's a CTO but has the OG Artist on board. With a clear plan for growth JUJU is aiming to takeover the crypto meme world by extensive marketing with a CTO Lead with track record in marketing and social media working for some of the biggest companies in the world. A strong community is also developing and the backbone of further growth.

JUJU (JUJU) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUJU (JUJU) kohta Kui palju on JUJU (JUJU) tänapäeval väärt? Reaalajas JUJU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JUJU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JUJU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JUJU turukapitalisatsioon? JUJU turukapitalisatsioon on $ 20.27K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JUJU ringlev varu? JUJU ringlev varu on 999.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUJU (ATH) hind? JUJU saavutab ATH hinna summas 0.00119818 USD . Mis oli kõigi aegade JUJU madalaim (ATL) hind? JUJU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JUJU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JUJU kauplemismaht on -- USD . Kas JUJU sel aastal kõrgemale ka suundub? JUJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUJU hinna ennustust

