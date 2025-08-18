Mis on Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

Üksuse Joule (JOULE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Joule hinna ennustus (USD)

JOULE kohalike valuutade suhtes

Joule (JOULE) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joule (JOULE) kohta Kui palju on Joule (JOULE) tänapäeval väärt? Reaalajas JOULE hind USD on 0.00467898 USD Milline on Joule turukapitalisatsioon? JOULE turukapitalisatsioon on $ 3.28M USD Milline on JOULE ringlev varu? JOULE ringlev varu on 699.95M USD Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOULE (ATH) hind? JOULE saavutab ATH hinna summas 0.067035 USD Mis oli kõigi aegade JOULE madalaim (ATL) hind? JOULE nägi ATL hinda summas 0.00381682 USD

Joule (JOULE) Olulised valdkonna uudised