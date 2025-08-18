Rohkem infot JOULE

JOULE Hinnainfo

JOULE Valge raamat

JOULE Ametlik veebisait

JOULE Tokenoomika

JOULE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Joule logo

Joule hind (JOULE)

Loendis mitteolevad

1 JOULE/USD reaalajas hind:

$0.00468092
$0.00468092$0.00468092
-0.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Joule (JOULE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:23 (UTC+8)

Joule (JOULE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00466546
$ 0.00466546$ 0.00466546
24 h madal
$ 0.00495854
$ 0.00495854$ 0.00495854
24 h kõrge

$ 0.00466546
$ 0.00466546$ 0.00466546

$ 0.00495854
$ 0.00495854$ 0.00495854

$ 0.067035
$ 0.067035$ 0.067035

$ 0.00381682
$ 0.00381682$ 0.00381682

-0.86%

-0.78%

+1.70%

+1.70%

Joule (JOULE) reaalajas hind on $0.00467898. Viimase 24 tunni jooksul JOULE kaubeldud madalaim $ 0.00466546 ja kõrgeim $ 0.00495854 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOULEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.067035 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00381682.

Lüliajalise tootluse osas on JOULE muutunud -0.86% viimase tunni jooksul, -0.78% 24 tunni vältel +1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Joule (JOULE) – turuteave

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

--
----

$ 3.30M
$ 3.30M$ 3.30M

699.95M
699.95M 699.95M

705,921,819.1979026
705,921,819.1979026 705,921,819.1979026

Joule praegune turukapitalisatsioon on $ 3.28M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOULE ringlev varu on 699.95M, mille koguvaru on 705921819.1979026. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.30M.

Joule (JOULE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Joule ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Joule ja USD hinnamuutus $ -0.0000268849.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Joule ja USD hinnamuutus $ -0.0010871085.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Joule ja USD hinnamuutus $ -0.002310856255180462.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.78%
30 päeva$ -0.0000268849-0.57%
60 päeva$ -0.0010871085-23.23%
90 päeva$ -0.002310856255180462-33.06%

Mis on Joule (JOULE)

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Joule (JOULE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Joule hinna ennustus (USD)

Kui palju on Joule (JOULE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joule (JOULE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joule nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Joule hinna ennustust kohe!

JOULE kohalike valuutade suhtes

Joule (JOULE) tokenoomika

Joule (JOULE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOULE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joule (JOULE) kohta

Kui palju on Joule (JOULE) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOULE hind USD on 0.00467898 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOULE/USD hind?
Praegune hind JOULE/USD on $ 0.00467898. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Joule turukapitalisatsioon?
JOULE turukapitalisatsioon on $ 3.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOULE ringlev varu?
JOULE ringlev varu on 699.95M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOULE (ATH) hind?
JOULE saavutab ATH hinna summas 0.067035 USD.
Mis oli kõigi aegade JOULE madalaim (ATL) hind?
JOULE nägi ATL hinda summas 0.00381682 USD.
Milline on JOULE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOULE kauplemismaht on -- USD.
Kas JOULE sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOULE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOULE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:23 (UTC+8)

Joule (JOULE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.