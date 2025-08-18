Rohkem infot JEST

Jester hind (JEST)

1 JEST/USD reaalajas hind:

$5.49
-2.60%1D
USD
Jester (JEST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:03 (UTC+8)

Jester (JEST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 5.47
24 h madal
$ 5.64
24 h kõrge

$ 5.47
$ 5.64
$ 15.79
$ 0.552133
--

-2.61%

-1.94%

-1.94%

Jester (JEST) reaalajas hind on $5.49. Viimase 24 tunni jooksul JEST kaubeldud madalaim $ 5.47 ja kõrgeim $ 5.64 näitab aktiivset turu volatiivsust. JESTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.552133.

Lüliajalise tootluse osas on JEST muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.61% 24 tunni vältel -1.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jester (JEST) – turuteave

$ 5.47M
--
$ 5.47M
995.00K
995,000.0
Jester praegune turukapitalisatsioon on $ 5.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JEST ringlev varu on 995.00K, mille koguvaru on 995000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.47M.

Jester (JEST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jester ja USD hinnamuutus $ -0.147726411836506.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jester ja USD hinnamuutus $ +1.4186862720.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jester ja USD hinnamuutus $ +6.5705039190.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jester ja USD hinnamuutus $ +3.5954086042158386.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.147726411836506-2.61%
30 päeva$ +1.4186862720+25.84%
60 päeva$ +6.5705039190+119.68%
90 päeva$ +3.5954086042158386+189.77%

Mis on Jester (JEST)

Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.

Üksuse Jester (JEST) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Jester hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jester (JEST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jester (JEST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jester nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jester hinna ennustust kohe!

JEST kohalike valuutade suhtes

Jester (JEST) tokenoomika

Jester (JEST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JEST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jester (JEST) kohta

Kui palju on Jester (JEST) tänapäeval väärt?
Reaalajas JEST hind USD on 5.49 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JEST/USD hind?
Praegune hind JEST/USD on $ 5.49. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jester turukapitalisatsioon?
JEST turukapitalisatsioon on $ 5.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JEST ringlev varu?
JEST ringlev varu on 995.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JEST (ATH) hind?
JEST saavutab ATH hinna summas 15.79 USD.
Mis oli kõigi aegade JEST madalaim (ATL) hind?
JEST nägi ATL hinda summas 0.552133 USD.
Milline on JEST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JEST kauplemismaht on -- USD.
Kas JEST sel aastal kõrgemale ka suundub?
JEST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JEST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:30:03 (UTC+8)

Lahtiütlus

