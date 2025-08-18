Mis on Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hamster Kombat kohta Kui palju on Hamster Kombat (HMSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas HMSTR hind USD on 0.0007629 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HMSTR/USD hind? $ 0.0007629 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind HMSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Hamster Kombat turukapitalisatsioon? HMSTR turukapitalisatsioon on $ 49.11M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HMSTR ringlev varu? HMSTR ringlev varu on 64.38B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMSTR (ATH) hind? HMSTR saavutab ATH hinna summas 0.010042899226314997 USD . Mis oli kõigi aegade HMSTR madalaim (ATL) hind? HMSTR nägi ATL hinda summas 0.000638554676099346 USD . Milline on HMSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HMSTR kauplemismaht on $ 384.69K USD . Kas HMSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? HMSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMSTR hinna ennustust

