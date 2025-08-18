Rohkem infot HMSTR

Hamster Kombat hind(HMSTR)

$0.0007629
$0.0007629
-0.14%1D
Hamster Kombat (HMSTR) reaalajas hinnagraafik
Hamster Kombat (HMSTR) hinna teave (USD)

$ 0.0007368
$ 0.0007368
$ 0.0007689
$ 0.0007689
$ 0.0007368
$ 0.0007368

$ 0.0007689
$ 0.0007689

$ 0.010042899226314997
$ 0.010042899226314997

$ 0.000638554676099346
$ 0.000638554676099346

+0.68%

-0.13%

-2.20%

-2.20%

Hamster Kombat (HMSTR) reaalajas hind on $ 0.0007629. Viimase 24 tunni jooksul HMSTR kaubeldud madalaim $ 0.0007368 ja kõrgeim $ 0.0007689 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMSTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.010042899226314997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000638554676099346.

Lüliajalise tootluse osas on HMSTR muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.597

$ 49.11M
$ 49.11M

$ 384.69K
$ 384.69K

$ 76.29M
$ 76.29M

64.38B
64.38B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

64.37%

TONCOIN

Hamster Kombat praegune turukapitalisatsioon on $ 49.11M $ 384.69K 24 tunnise kauplemismahuga. HMSTR ringlev varu on 64.38B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.29M.

Hamster Kombat (HMSTR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hamster Kombat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000107-0.13%
30 päeva$ -0.0001243-14.02%
60 päeva$ -0.0000184-2.36%
90 päeva$ -0.0015221-66.62%
Hamster Kombat Hinnamuutus täna

Täna registreeris HMSTR muutuse $ -0.00000107 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hamster Kombat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001243 (-14.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hamster Kombat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HMSTR $ -0.0000184 (-2.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hamster Kombat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015221 (-66.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hamster Kombat (HMSTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hamster Kombat hinnaajaloo lehte.

Mis on Hamster Kombat (HMSTR)

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Hamster Kombat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hamster Kombat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HMSTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hamster Kombat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hamster Kombat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hamster Kombat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hamster Kombat (HMSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hamster Kombat (HMSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hamster Kombat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hamster Kombat hinna ennustust kohe!

Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika

Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hamster Kombat (HMSTR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hamster Kombat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hamster Kombat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HMSTR kohalike valuutade suhtes

1 Hamster Kombat(HMSTR)/VND
20.0757135
1 Hamster Kombat(HMSTR)/AUD
A$0.001159608
1 Hamster Kombat(HMSTR)/GBP
0.000556917
1 Hamster Kombat(HMSTR)/EUR
0.000648465
1 Hamster Kombat(HMSTR)/USD
$0.0007629
1 Hamster Kombat(HMSTR)/MYR
RM0.003211809
1 Hamster Kombat(HMSTR)/TRY
0.031118691
1 Hamster Kombat(HMSTR)/JPY
¥0.1121463
1 Hamster Kombat(HMSTR)/ARS
ARS$0.989488929
1 Hamster Kombat(HMSTR)/RUB
0.060810759
1 Hamster Kombat(HMSTR)/INR
0.066761379
1 Hamster Kombat(HMSTR)/IDR
Rp12.304836987
1 Hamster Kombat(HMSTR)/KRW
1.059576552
1 Hamster Kombat(HMSTR)/PHP
0.043141995
1 Hamster Kombat(HMSTR)/EGP
￡E.0.036817554
1 Hamster Kombat(HMSTR)/BRL
R$0.00411966
1 Hamster Kombat(HMSTR)/CAD
C$0.001052802
1 Hamster Kombat(HMSTR)/BDT
0.092646576
1 Hamster Kombat(HMSTR)/NGN
1.170090246
1 Hamster Kombat(HMSTR)/UAH
0.031439109
1 Hamster Kombat(HMSTR)/VES
Bs0.1029915
1 Hamster Kombat(HMSTR)/CLP
$0.7354356
1 Hamster Kombat(HMSTR)/PKR
Rs0.216114312
1 Hamster Kombat(HMSTR)/KZT
0.413041689
1 Hamster Kombat(HMSTR)/THB
฿0.024710331
1 Hamster Kombat(HMSTR)/TWD
NT$0.022909887
1 Hamster Kombat(HMSTR)/AED
د.إ0.002799843
1 Hamster Kombat(HMSTR)/CHF
Fr0.00061032
1 Hamster Kombat(HMSTR)/HKD
HK$0.005965878
1 Hamster Kombat(HMSTR)/AMD
֏0.291626154
1 Hamster Kombat(HMSTR)/MAD
.د.م0.006858471
1 Hamster Kombat(HMSTR)/MXN
$0.014395923
1 Hamster Kombat(HMSTR)/PLN
0.002776956
1 Hamster Kombat(HMSTR)/RON
лв0.003295728
1 Hamster Kombat(HMSTR)/SEK
kr0.007285695
1 Hamster Kombat(HMSTR)/BGN
лв0.001274043
1 Hamster Kombat(HMSTR)/HUF
Ft0.25755504
1 Hamster Kombat(HMSTR)/CZK
0.01594461
1 Hamster Kombat(HMSTR)/KWD
د.ك0.0002326845
1 Hamster Kombat(HMSTR)/ILS
0.002570973
1 Hamster Kombat(HMSTR)/NOK
kr0.007773951
1 Hamster Kombat(HMSTR)/NZD
$0.001281672

Hamster Kombat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hamster Kombat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hamster Kombat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hamster Kombat kohta

Kui palju on Hamster Kombat (HMSTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HMSTR hind USD on 0.0007629 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HMSTR/USD hind?
Praegune hind HMSTR/USD on $ 0.0007629. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hamster Kombat turukapitalisatsioon?
HMSTR turukapitalisatsioon on $ 49.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HMSTR ringlev varu?
HMSTR ringlev varu on 64.38B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HMSTR (ATH) hind?
HMSTR saavutab ATH hinna summas 0.010042899226314997 USD.
Mis oli kõigi aegade HMSTR madalaim (ATL) hind?
HMSTR nägi ATL hinda summas 0.000638554676099346 USD.
Milline on HMSTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HMSTR kauplemismaht on $ 384.69K USD.
Kas HMSTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HMSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HMSTR hinna ennustust.
Hamster Kombat (HMSTR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
1 HMSTR = 0.0007628 USD

HMSTRUSDT
$0.0007629
$0.0007629
-0.13%

