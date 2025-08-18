Hamster Kombat (HMSTR) reaalajas hind on $ 0.0007629. Viimase 24 tunni jooksul HMSTR kaubeldud madalaim $ 0.0007368 ja kõrgeim $ 0.0007689 näitab aktiivset turu volatiivsust. HMSTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.010042899226314997 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000638554676099346.
Lüliajalise tootluse osas on HMSTR muutunud +0.68% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hamster Kombat (HMSTR) – turuteave
$ 49.11M
$ 384.69K
$ 76.29M
64.38B
100,000,000,000
100,000,000,000
Hamster Kombat praegune turukapitalisatsioon on $ 49.11M$ 384.69K 24 tunnise kauplemismahuga. HMSTR ringlev varu on 64.38B, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 76.29M.
Hamster Kombat (HMSTR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hamster Kombat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000107
-0.13%
30 päeva
$ -0.0001243
-14.02%
60 päeva
$ -0.0000184
-2.36%
90 päeva
$ -0.0015221
-66.62%
Hamster Kombat Hinnamuutus täna
Täna registreeris HMSTR muutuse $ -0.00000107 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hamster Kombat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001243 (-14.02%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hamster Kombat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HMSTR $ -0.0000184 (-2.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hamster Kombat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015221 (-66.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hamster Kombat (HMSTR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.
Hamster Kombat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hamster Kombat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HMSTR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hamster Kombat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hamster Kombat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hamster Kombat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hamster Kombat (HMSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hamster Kombat (HMSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hamster Kombat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hamster Kombat (HMSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HMSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hamster Kombat (HMSTR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hamster Kombat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hamster Kombat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.