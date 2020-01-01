Javsphere (JAV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Javsphere (JAV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Javsphere (JAV) teave This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Ametlik veebisait: https://leveragex.trade Valge raamat: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper Ostke JAV kohe!

Javsphere (JAV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Javsphere (JAV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Koguvaru: $ 806.53M $ 806.53M $ 806.53M Ringlev varu: $ 273.12M $ 273.12M $ 273.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.405124 $ 0.405124 $ 0.405124 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00519703 $ 0.00519703 $ 0.00519703 Praegune hind: $ 0.00532447 $ 0.00532447 $ 0.00532447 Lisateave Javsphere (JAV) hinna kohta

Javsphere (JAV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Javsphere (JAV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JAV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JAV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JAV tokeni tokenoomikat, avastage JAV tokeni reaalajas hinda!

JAV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JAV võiks suunduda? Meie JAV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JAV tokeni hinna ennustust kohe!

