Javsphere hind (JAV)

1 JAV/USD reaalajas hind:

$0.00542868
$0.00542868
-4.30%1D
Javsphere (JAV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:29:49 (UTC+8)

Javsphere (JAV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00541215
$ 0.00541215
24 h madal
$ 0.00578938
$ 0.00578938
24 h kõrge

$ 0.00541215
$ 0.00541215

$ 0.00578938
$ 0.00578938

$ 0.405124
$ 0.405124

$ 0.00541215
$ 0.00541215

-0.28%

-4.31%

-9.88%

-9.88%

Javsphere (JAV) reaalajas hind on $0.00542869. Viimase 24 tunni jooksul JAV kaubeldud madalaim $ 0.00541215 ja kõrgeim $ 0.00578938 näitab aktiivset turu volatiivsust. JAVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.405124 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00541215.

Lüliajalise tootluse osas on JAV muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, -4.31% 24 tunni vältel -9.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Javsphere (JAV) – turuteave

$ 1.48M
$ 1.48M

--
--

$ 4.38M
$ 4.38M

271.76M
271.76M

806,528,426.0
806,528,426.0

Javsphere praegune turukapitalisatsioon on $ 1.48M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JAV ringlev varu on 271.76M, mille koguvaru on 806528426.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.38M.

Javsphere (JAV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Javsphere ja USD hinnamuutus $ -0.000244546799328305.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Javsphere ja USD hinnamuutus $ -0.0018080143.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Javsphere ja USD hinnamuutus $ -0.0028127666.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Javsphere ja USD hinnamuutus $ -0.005668070301321753.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000244546799328305-4.31%
30 päeva$ -0.0018080143-33.30%
60 päeva$ -0.0028127666-51.81%
90 päeva$ -0.005668070301321753-51.07%

Mis on Javsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Javsphere (JAV) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Javsphere hinna ennustus (USD)

Kui palju on Javsphere (JAV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Javsphere (JAV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Javsphere nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Javsphere hinna ennustust kohe!

JAV kohalike valuutade suhtes

Javsphere (JAV) tokenoomika

Javsphere (JAV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Javsphere (JAV) kohta

Kui palju on Javsphere (JAV) tänapäeval väärt?
Reaalajas JAV hind USD on 0.00542869 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JAV/USD hind?
Praegune hind JAV/USD on $ 0.00542869. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Javsphere turukapitalisatsioon?
JAV turukapitalisatsioon on $ 1.48M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JAV ringlev varu?
JAV ringlev varu on 271.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAV (ATH) hind?
JAV saavutab ATH hinna summas 0.405124 USD.
Mis oli kõigi aegade JAV madalaim (ATL) hind?
JAV nägi ATL hinda summas 0.00541215 USD.
Milline on JAV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JAV kauplemismaht on -- USD.
Kas JAV sel aastal kõrgemale ka suundub?
JAV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAV hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:29:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.