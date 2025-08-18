Mis on Javsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

Üksuse Javsphere (JAV) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Javsphere (JAV) tokenoomika

Javsphere (JAV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JAV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Javsphere (JAV) kohta Kui palju on Javsphere (JAV) tänapäeval väärt? Reaalajas JAV hind USD on 0.00542869 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JAV/USD hind? $ 0.00542869 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JAV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Javsphere turukapitalisatsioon? JAV turukapitalisatsioon on $ 1.48M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JAV ringlev varu? JAV ringlev varu on 271.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JAV (ATH) hind? JAV saavutab ATH hinna summas 0.405124 USD . Mis oli kõigi aegade JAV madalaim (ATL) hind? JAV nägi ATL hinda summas 0.00541215 USD . Milline on JAV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JAV kauplemismaht on -- USD . Kas JAV sel aastal kõrgemale ka suundub? JAV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JAV hinna ennustust

